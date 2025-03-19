Nike Dri-FIT Strike 男子足球长裤质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，无论是传球、射门还是运球，皆可助你发挥出色运动表现。 设计借鉴自职业球员所穿装备，适合平时与训练穿着。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。