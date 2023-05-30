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      Nike Dri-FIT Strike

      男子速干短袖足球上衣

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      白金色/荧光黄/微黄绿/透明粉

      Nike Dri-FIT Strike 男子短袖足球上衣可导湿速干，助你从容驾驭球场内外。 该款上衣经过匠心设计，具备职业球员在赛场上所披战袍的出众性能，轻盈透气且富有弹性，助你在运球、传球和射门时发挥出色表现。

      • 显示颜色： 白色/狼灰/黑
      • 款式： DV9238-100

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