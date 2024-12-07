Nike

Dri-FIT Strike 男子速干短袖足球上衣

¥159
¥199
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大学红/亮深红/白色
黑/煤黑/白色
宝蓝/黑曜石色/白色
闪亮绿/幸运绿/白色

Nike Strike 系列专为希望大展身手的不同水平足球运动员打造。Nike Dri-FIT Strike 男子速干短袖足球上衣采用弹性针织面料结合关键部位透气网眼拼接设计，搭载导湿速干技术，助你在球场上保持干爽舒适。

  • 显示颜色： 大学红/亮深红/白色
  • 款式： HF0525-658

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