Nike Dri-FIT Swift 女子速干中腰二合一口袋跑步短裤质感轻盈，助力无拘畅跑。多口袋设计，可收纳手机、卡片和零食等所需物品，让你畅跑不停。非凡柔软面料，塑就出众轻盈感受；舒适衬裤减少摩擦，缔造舒适包覆体验，助你专心挑战自我。

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