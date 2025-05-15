Nike Dri-FIT Swift Element UV
女子 1/4 拉链开襟防晒速干跑步上衣
¥329¥44926% 折让
穿上 Nike Dri-FIT Swift Element UV 女子 1/4 拉链开襟防晒速干跑步上衣，畅享自在包覆体验，无论面对清冷的空气还是强烈的光线，皆可从容踏上跑步征程。导湿速干技术帮助身体保持干爽舒适，UV 防晒设计有助提升防护效果，助你自信攻克日常目标。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB4317-010
Nike Dri-FIT Swift Element UV
¥329¥44926% 折让
穿上 Nike Dri-FIT Swift Element UV 女子 1/4 拉链开襟防晒速干跑步上衣，畅享自在包覆体验，无论面对清冷的空气还是强烈的光线，皆可从容踏上跑步征程。导湿速干技术帮助身体保持干爽舒适，UV 防晒设计有助提升防护效果，助你自信攻克日常目标。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 后身左下方设有拉链口袋，可供收纳日常所需
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- UPF 40+
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB4317-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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