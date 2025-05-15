 

Nike Dri-FIT Swift Element UV

女子 1/4 拉链开襟防晒速干跑步上衣

¥329¥44926% 折让

穿上 Nike Dri-FIT Swift Element UV 女子 1/4 拉链开襟防晒速干跑步上衣，畅享自在包覆体验，无论面对清冷的空气还是强烈的光线，皆可从容踏上跑步征程。导湿速干技术帮助身体保持干爽舒适，UV 防晒设计有助提升防护效果，助你自信攻克日常目标。


  • 显示颜色：
  • 款式： FB4317-010

Nike Dri-FIT Swift Element UV

¥329¥44926% 折让

穿上 Nike Dri-FIT Swift Element UV 女子 1/4 拉链开襟防晒速干跑步上衣，畅享自在包覆体验，无论面对清冷的空气还是强烈的光线，皆可从容踏上跑步征程。导湿速干技术帮助身体保持干爽舒适，UV 防晒设计有助提升防护效果，助你自信攻克日常目标。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 后身左下方设有拉链口袋，可供收纳日常所需
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖

产品细节

  • UPF 40+
  • 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB4317-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。