Nike Swoosh

大童（女孩）透气速干运动内衣式背心

¥179
¥229
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Nike Swoosh 大童（女孩）速干运动内衣式背心集 Nike 多功能背心和运动内衣于一体，一件即可应你所需，助你随时开启畅动模式。轻盈背心可导湿速干，助力跑步、跳跃和玩耍。内置运动内衣，提供有力支撑。该背心可单穿，亦可作为运动内衣叠搭制服或夹克。一切由你掌控。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FB2264-100

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