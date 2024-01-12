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      Nike Dri-FIT Swoosh

      大童（女孩）速干运动内衣式背心

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      Nike Dri-FIT Swoosh 大童（女孩）速干运动内衣式背心集 Nike 背心和运动内衣于一体，一件即可应你所需，助你随时开启畅动模式。轻盈背心可导湿速干，助力跑步、跳跃和玩耍。内置运动内衣，提供有力支撑。该背心可单穿，亦可作为运动内衣叠搭制服或夹克。一切由你掌控。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FB2264-010

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