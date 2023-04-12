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      Nike Dri-FIT Swoosh Fly

      女子篮球上衣

      ¥429
      ¥599
      28% 折让

      君王/冲击绿
      帆白/黑

      将个性风采融入赛场风范。 1996 年不仅仅标志着女子篮球获得认可，也迎来了经过多年努力后取得的一场史诗般的胜利。 Nike Dri-FIT Swoosh Fly 女子篮球上衣背面饰有“96”图案，旨在纪念这一意义重大的转折时刻。柔软的导湿速干面料，助你保持干爽舒适。 该上衣采用超宽松设计，助你自如畅动，轻松叠搭。

      • 显示颜色： 君王/冲击绿
      • 款式： DX0562-815

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

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