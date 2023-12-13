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      Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue

      女子速干套头篮球连帽衫

      ¥479
      ¥549
      12% 折让

      黑/淡象牙白
      海神绿/阴影绿

      穿上 Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue 女子速干套头篮球连帽衫，助你在球场内外保持出色状态。其灵感源自女子职业球员的场上热身活动，巧搭有助导湿速干的技术，打造舒适的穿着体验和出众的结构化质感。衣身绣有 Nike 女子篮球系列的标志 Swoosh FLY，穿着宽松舒适。

      • 显示颜色： 黑/淡象牙白
      • 款式： DA6484-010

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