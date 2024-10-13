穿上 Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue 女子速干篮球长裤，助你在球场内外保持出色状态。其灵感源自女子职业球员的场上热身活动，巧搭有助导湿速干的技术，打造舒适的穿着体验和出众的结构化质感。Swoosh FLY 细节代表 Nike 女子篮球系列。

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