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      Nike Dri-FIT Tempo 360 Flash 男子跑步手套（1 副）在手背部位融入反光图案，提升视觉可见度。 食指和拇指部位具备触屏兼容功能，便于跑步过程中使用手机，无需取下手套，亦能保持联通。 

      • 显示颜色： 黑/银/银
      • 款式： AC4164-037

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