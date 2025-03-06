Nike Dri-FIT Touch

男子训练针织衫

¥229

Nike Dri-FIT Touch 男子训练短袖针织衫采用柔软排汗面料巧搭细条纹元素，营造经典风格之余让你在训练中获得舒适贴合的穿着感受。

  • 显示颜色： 涡轮绿/调色暗灰/热带青
  • 款式： 588628-383

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。