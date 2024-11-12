Nike Dri-FIT Tour

女子透气速干高尔夫长裤

¥759
¥849
10% 折让

深藏青/白色
浅骨色/黑

Nike Dri-FIT Tour 女子速干高尔夫长裤可导湿速干，塑就休闲穿着体验，伴你自信迈向球场。该长裤采用微弹设计，结合充裕收纳空间，让你保持冷静镇定，助力瞄球挥杆。

  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： FD5609-410

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。