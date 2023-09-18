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      Nike Dri-FIT Tour

      女子速干高尔夫连衣裙

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      深藏青/灰石板蓝/白色
      氧气紫/灰石板蓝/白色

      Nike Dri-FIT Tour 女子速干高尔夫连衣裙伴你自如挥杆，打上果岭，推球进洞。弹力十足的面料可随行而动，令你自信从容地瞄球挥杆。导湿速干技术帮助保持干爽舒适，裙摆两侧拉链拉开后可变换造型并提升透气性，助你在挚爱球场以出彩型格和舒适姿态玩转高尔夫。

      • 显示颜色： 深藏青/灰石板蓝/白色
      • 款式： DR5664-410

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