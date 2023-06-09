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      Nike Dri-FIT UV Hyverse

      男子防晒速干短袖训练上衣

      ¥299

      浅柠檬黄
      山峰白
      橄榄绿
      黑

      运动日来临，你准备好了吗？Nike Dri-FIT UV Hyverse 男子防晒速干短袖训练上衣采用导湿速干设计，助你从容奔向户外。该上衣质感柔软，具备紫外线防护性能，助你攻克艰难的训练，畅享舒适感受。胸部和背部饰有图案，宣扬 Nike Moving Co. 理念，鼓励人们投入户外运动，Nike 已经倡导该理念 50 多年。

      • 显示颜色： 浅柠檬黄
      • 款式： DX0907-736

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