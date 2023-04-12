跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dry Squad

      Crew 足球袜（1 双）

      ¥49
      ¥89
      44% 折让

      敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。

      • 显示颜色： 激光橙/黑
      • 款式： SX5345-846

      更多信息

      从SP17开始,袜子尺码略有调整。短期内会有新旧尺码同时存在的现象，但是不影响穿着。为方便消费者选择合适袜子，建议按照欧码鞋码来选择。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。