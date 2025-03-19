Nike Dual Fusion Retro

男子跑步鞋

¥440
¥629
30% 折让

云母绿/夜湖蓝/原子橙/海沫绿
军蓝/涡轮绿/荧光黄/白色
冷灰/深藏青/极地蓝/白色
挑战红/黑/白金色/白色
黑/煤黑/金属金/浅深红

Nike Dual Fusion Retro 复刻男子跑步鞋采用混搭材质鞋面，巧妙结合独特的 Phylon 中底，实现复古学院风与现代减震性能的完美统一。

  • 显示颜色： 云母绿/夜湖蓝/原子橙/海沫绿
  • 款式： 631765-300

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