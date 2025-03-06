Nike Dunk CMFT Premium 男子运动鞋采用蛇纹头层牛皮覆面，搭配柔韧的翻毛皮拼接设计，为你重塑经典风范。柔软的 Phylon 中底结合 OrthoLite® 鞋垫，承袭令元年款享誉四方的卓越缓震性能。

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