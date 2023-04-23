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      Nike Dunk HI 1985 SP

      男子运动鞋

      ¥999

      大学红/洞穴石色/椒红
      柠檬糖黄/土星金/黑

      Nike Dunk HI 1985 SP 男子运动鞋焕新演绎 Dunk High 经典鞋款，再现 1985 年 Dunk 元年款风采；结合云朵样式图案，并融入 80 年代扎染风格，平添个性复古风范。鞋面和工艺均经过改良设计，承袭元年款的造型、外观和质感，塑就简约魅力，令你畅享经典舒适的穿着感受。

      • 显示颜色： 大学红/洞穴石色/椒红
      • 款式： DD9404-600

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