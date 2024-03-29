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      Nike Dunk HI Retro BTTYS

      男子运动鞋板鞋

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      Dunk 在问世之初是专为知名大学校队打造的球鞋，此次的 "Be True To Your School" 系列就从起初的广告宣传中汲取灵感，演绎返璞归真的传统学院风采。Nike Dunk HI Retro BTTYS 男子运动鞋的出众配色彰显学院风范，设计细节洋溢复古篮球格调。利落皮革略带光泽，助你轻松型出范。何不系上鞋带，上场一较高下？

      • 显示颜色： 白色/白色/叶绿
      • 款式： DV0829-101

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