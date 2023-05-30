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      Nike Dunk HI Retro PRM

      男子运动鞋

      ¥899

      在诞生 50 年后，嘻哈音乐对街头服饰的深远影响延续至今。作为嘻哈文化一直以来不可分割的一部分，Nike 运动鞋与嘻哈界的标志性音乐人、艺术家和乐迷相互影响，擦出别样火花。Nike Dunk HI Retro PRM 男子运动鞋以麦克风吊饰等精致细节致敬风靡了半个世纪的艺术和文化。系上鞋带，去领衔街头时尚。

      • 显示颜色： 烟灰/海滩浅黄/黑/黑
      • 款式： DV7216-001

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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