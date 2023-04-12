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      Nike Dunk HI Retro SE

      男子运动鞋

      ¥849

      Nike Dunk HI Retro SE 男子运动鞋起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，经典篮球鞋款荣耀回归，旨在庆祝 Nike 成立 50 周年。 趣味十足的 70 年代风格图案传递和平、爱与运动理念，复古材料彰显怀旧气息。

      • 显示颜色： 芝麻棕/帆白/芝麻棕/黑
      • 款式： DO9775-200

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