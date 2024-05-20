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      Nike Dunk High

      女子运动鞋板鞋

      ¥679
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      深栗红/队橙/帆白/白色
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      Nike Dunk 作为 80 年代经典篮球鞋，起初专为硬木球场打造，随后逐渐风靡街头，Nike Dunk High 女子运动鞋采用利落皮革和复古配色，以焕新面貌重回视线。柔软皮革与合成材质组合鞋面搭配逼真篮球球面纹理，焕新诠释 Nike 经典风范和经典篮球风设计。此外，鞋舌内侧与鞋垫饰有别致文字信息。

      • 显示颜色： 深栗红/队橙/帆白/白色
      • 款式： FJ2263-600

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