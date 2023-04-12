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      Nike Dunk High Premium SB

      男/女运动鞋（男码）

      ¥969

      挑战红/挑战红/白色/白色
      白色/翡翠绿/旅行黄/白色
      白色/木瓜黄/橡皮浅褐/白色
      黑/暗宝蓝/黑

      Nike Dunk High Premium SB 男/女滑板鞋（男码）采用舒适耐磨的牛剖层革鞋面，搭配全掌泡棉中底和 Nike Zoom 气垫，打造轻薄缓震系统。

      • 显示颜色： 挑战红/挑战红/白色/白色
      • 款式： 313171-616

      更多信息

      本产品为男子鞋款，部分适量小尺码鞋款也可供女士选择
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