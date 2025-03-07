Nike Dunk High Skinny

女子运动鞋

¥769

Nike Dunk High Skinny 女子运动鞋采用可提升稳定性的修身高筒鞋帮设计，带来非同一般的贴合体验，展现旧时学院篮球风尚。

  • 显示颜色： 白色/黑/白色
  • 款式： 429984-105

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