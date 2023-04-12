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      Nike Dunk High Up

      女子复古高帮运动鞋

      ¥849

      中橄榄绿/黑/丝绒棕/狼灰
      白色/暗烟灰/黑

      张扬不羁，脱颖而出。Nike Dunk High Up 女子复古高帮运动鞋经锐意革新，焕新演绎为硬木球场而生却风靡街头的 80 年代经典篮球鞋款。该鞋款承袭经典篮球风范，采用经典高帮设计，结合运动风元素与厚实中底，助你自信迈步。

      • 显示颜色： 中橄榄绿/黑/丝绒棕/狼灰
      • 款式： DH3718-200

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