Nike Dunk Low

大童万圣节配色运动鞋

¥669

Nike Dunk Low 大童运动鞋外观看似平平无奇，其实是专为奇趣满满的万圣节准备的理想装备。 耐穿合成材质融入反光蜘蛛网图案设计，结合橡胶外底，为多种探索活动提供强劲抓地力。

  • 显示颜色： 黑/暗蓝黑/烟灰
  • 款式： HQ3815-001

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