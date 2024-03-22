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      Nike Dunk Low (GS)

      大童运动童鞋板鞋

      ¥499
      ¥599
      16% 折让

      Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动设计，却深受滑板爱好者青睐。这款 80 年代中期的经典运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。Nike Dunk Low (GS) 大童运动童鞋采用脚踝衬垫，结合出色的橡胶抓地设计，无论初学滑板还是返校上课，皆可令你轻松出“型”。

      • 显示颜色： 淡象牙白/足球灰/白色/浅甜瓜橙
      • 款式： FB9109-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.2

      36: 鞋内长 23.9

      36.5: 鞋内长 24.4

      37.5: 鞋内长 24.8

      38: 鞋内长 25.2

      38.5: 鞋内长 26

      39: 鞋内长 25.8

      40: 鞋内长 26.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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