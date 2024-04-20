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      Nike Dunk Low (GS)

      大童运动童鞋板鞋

      ¥579
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      Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋，起初专为硬木球场打造，随后逐渐风靡街头，现经创意翻新，助你觉醒体内的“龙”之力量。 Nike Dunk Low (GS) 大童运动童鞋采用经典线条，塑就复古风范；加垫低帮鞋口，助孩子畅享舒适体验。

      • 显示颜色： 白色/白色/大学红/黑
      • 款式： FZ5528-101

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