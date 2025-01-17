Nike Dunk Low (GS)

大童运动童鞋板鞋

¥539
¥599
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Nike Dunk Low (GS) 大童运动童鞋采用利落材料覆面，搭配经典撞色设计惊艳回归。柔和色彩，塑就经典外观。外底采用部分 Nike Grind 材料，呈现斑点外观。

  • 显示颜色： 釉粉/白色/石榴红/釉粉
  • 款式： DO6485-600

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.3

36: 鞋内长 23.8

36.5: 鞋内长 24.2

37.5: 鞋内长 24.6

38: 鞋内长 25.1

38.5: 鞋内长 25.6

39: 鞋内长 25.9

40: 鞋内长 26.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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