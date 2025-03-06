Nike Dunk Low

大童运动鞋板鞋

¥599

Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动设计，却深受滑板爱好者青睐。这款 80 年代中期的经典运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。Nike Dunk Low 大童运动鞋采用鞋口衬垫，结合出色的橡胶抓地设计，无论初学滑板还是返校上课，皆可令你轻松出“型”。

  • 显示颜色： 帆白/谜团石灰/微粒玫瑰红
  • 款式： FB9109-122

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.2

36: 鞋内长 23.9

36.5: 鞋内长 24.4

37.5: 鞋内长 24.8

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 26

39: 鞋内长 25.8

40: 鞋内长 26.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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