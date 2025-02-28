穿上 Nike Dunk Low 大童运动鞋，遇见心动时刻。该鞋款采用轻盈织物和灯芯绒材料，结合情人节甜蜜细节，在迈步间焕发浓情蜜意。加垫低帮鞋口，沿袭 Dunk 复古风范，让你舒适又有型。还有一份特别的贴纸包，可与你的灵魂伴侣分享。

显示颜色： 火焰红/浅深红/白色/泡沫粉

款式： FZ3548-612