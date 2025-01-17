Nike Dunk Low

女子毛绒勾运动鞋

¥719
¥799
10% 折让

让舒适萦绕你的双足。Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以舒适质感再次归来。Nike Dunk Low 女子运动鞋整版采用匠心配色；柔软多绒材料制成的耐克勾标志结合柔软翻毛皮与合成材质，增添舒适脚感。加垫低帮鞋口，令你畅享舒适比赛体验。

  • 显示颜色： 闪光色/沙堆白/珍珠白/火星石赤红
  • 款式： DZ4706-200

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。