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      Nike Dunk Low

      女子运动鞋板鞋

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      ¥799
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      Nike Dunk 作为 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以精妙的节日风格配色和礼物标签再次归来。 Nike Dunk Low 女子运动鞋采用加垫低帮鞋口，令你畅享舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 帆白/椰奶色/紫蓝/极地蓝
      • 款式： FV8113-141

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