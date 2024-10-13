Nike Dunk Low

超新星运动会同款 女子运动鞋板鞋

¥619
¥749
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白色/石膏色
紫菀粉/帆白/紫菀粉

Nike Dunk 源自 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，随后逐渐风靡街头，现以利落鞋面和清新配色再次归来。 Nike Dunk Low Next Nature 女子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。

  • 显示颜色： 白色/石膏色
  • 款式： DD1873-106

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