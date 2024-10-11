Nike Dunk Low 女子运动鞋携优质翻毛皮重磅来袭，呈现纹理外观，塑就出众柔软脚感。采用灵感源自大自然的大地色系，洋溢静谧美感；鲜明的色彩巧搭柔软质地，打造丰富层次，与耐克勾品牌标志映衬出彩。此鞋款致敬 80 年代经典篮球鞋，配以加垫鞋口和轻盈缓震配置，速速蹬入，踩出快乐步调。

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