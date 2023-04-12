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      Nike Dunk Low

      女子运动鞋

      ¥749

      Dunk 强势回归，再续风潮。该系列起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆。 Nike Dunk Low 女子运动鞋采用利落皮革覆面，彰显出众篮球风范，再现 80 年代经典篮球鞋款。 经典设计，彰显复古风范。 加垫低帮鞋口，助你随时随地畅享舒适比赛体验。

      • 显示颜色： 麦黄/帆白/黑/麦黄
      • 款式： DX3374-700

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