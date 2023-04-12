跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dunk Low (TDE)

      女子运动鞋

      ¥799

      在郁金香和水仙花的清新花香中， 赴一场春日之约。 Nike Dunk Low 女子运动鞋巧搭氧气紫、亮藻绿和日晷黄等活力配色，助你绽放个性光彩。 利落皮革增添经典街头篮球风范，结合加垫鞋口，令你随时随地畅享舒适有型的运动体验。

      • 显示颜色： 白色/浅柠檬黄/日晷黄
      • 款式： FJ4742-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。