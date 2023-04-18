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      Nike Dunk Low

      女子运动鞋

      ¥749

      上脚 Nike Dunk Low 女子运动鞋，点亮节日氛围。 人造毛皮缔造舒适质感，绒面蝴蝶结增添奢华气息，闪耀鞋饰打造个性造型。 休闲配色巧搭经典材质，易于穿搭；后跟以绿色点缀品牌标志，演绎别致型格。

      • 显示颜色： 帆白/帆白/暗浮木棕/巴洛克棕
      • 款式： FB1859-121

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