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      Nike Dunk Low (TDE)

      婴童运动童鞋板鞋

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      经典设计，助小宝贝开启运动鞋收藏之旅。Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动匠心设计，却深受滑板爱好者的青睐，定义了运动鞋迷文化。Nike Dunk Low (TDE) 婴童运动童鞋这款 80 年代经典鞋款采用柔软脚踝衬垫，结合橡胶的非凡抓地力，助小宝贝尽情畅玩。

      • 显示颜色： 足球灰/深藏青/山峰白
      • 款式： FB9107-002

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