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      Nike Dunk Low (TDE)

      婴童运动童鞋

      ¥399

      让小宝贝穿上 Nike Dunk Low (TDE) 婴童运动童鞋，闪耀全明星风采。Nike Dunk 系列历史悠久，始于 80 年代的篮球运动，之后又演变成经典滑板鞋之作，如今成为街头传奇单品。耐穿皮革令鞋款经久耐穿，橡胶外底塑就强劲抓地力，无论是街头、游乐场还是公园，皆可助小宝贝尽情畅玩。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
      • 款式： FD1233-001

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