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      Nike Dunk Low (PSE)

      幼童运动童鞋板鞋

      ¥399
      ¥499
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      经典设计，助小宝贝开启运动鞋收藏之旅。Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动匠心设计，却深受滑板爱好者的青睐，定义了运动鞋迷文化。Nike Dunk Low (PSE) 幼童运动童鞋采用柔软脚踝衬垫，结合鞋底橡胶的非凡抓地力，助小宝贝尽情畅玩。

      • 显示颜色： 足球灰/深藏青/山峰白
      • 款式： FB9108-002

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      28: 鞋内长 18.6

      29.5: 鞋内长 19.4

      31: 鞋内长 20.6

      32: 鞋内长 21.4

      33.5: 鞋内长 22

      35: 鞋内长 22.8

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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