Nike Dunk Low

幼童运动鞋

¥459
¥569
19% 折让

Nike Dunk Low 幼童运动鞋看似平平无奇，实则旨在展现阴影中蕴藏的创意巧思。耐穿皮革搭配橡胶外底，为稚嫩双足缔造非凡舒适感受和强劲抓地力；夜光细节增添时尚风范，塑就别致外观。

  • 显示颜色： 铁灰/冰绿黄/白色/冷灰
  • 款式： HQ3241-068

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