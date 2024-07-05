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      Nike Dunk Low

      男子运动鞋板鞋

      ¥799

      帆白/浅铁矿石灰/浅烟灰/大学蓝
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      Nike Dunk Low 男子运动鞋起初为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以大学蓝配色诠释复古格调，致敬元年版 Dunk。 此鞋款复刻 20 世纪 80 年代复古篮球外观，融合街头风范，以加垫低帮鞋口让你畅享舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 帆白/浅铁矿石灰/浅烟灰/大学蓝
      • 款式： FN7488-133

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