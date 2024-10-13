Nike Dunk Low LX

女子复古运动鞋板鞋

¥719
¥899
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幻影灰白/帆白/橡皮浅褐/黑
幻影灰白/帆白/橡皮浅褐/暗队红

Nike Dunk Low LX 女子运动鞋携经典材质与篮球风范强势归来，焕新演绎 80 年代篮球鞋标杆之作。该鞋款将复古外观融入街头风范，采用加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。

  • 显示颜色： 幻影灰白/帆白/橡皮浅褐/黑
  • 款式： FJ2260-003

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