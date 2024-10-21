Nike Dunk Low LX

女子满天星元素闪亮派对风运动鞋

¥849

经典鞋款，值得信赖。 80 年代经典鞋款闪耀回归。 Nike Dunk Low LX 女子运动鞋经精心设计，将 Dunk 经典撞色设计与优质材料和柔软加衬设计巧妙融合，略带光泽，令你彰显个性风采。

  • 显示颜色： 白色/白色/浅烟灰/多色
  • 款式： HQ3462-191

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