Nike Dunk Low LX

女子运动鞋板鞋

¥659
¥849
22% 折让

没有什么风格是经典鞋款不能驾驭的。Nike Dunk Low LX 女子运动鞋采用经典细节，增添些许光泽感，焕新演绎标杆之作。皮革鞋面结合柔软衬垫，舒适耐穿。

  • 显示颜色： 幻影灰白/白色/巴洛克棕/金属金
  • 款式： HM3695-071

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