跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dunk Low LX

      女子运动鞋板鞋

      ¥799
      ¥949
      15% 折让

      Nike Dunk Low LX 女子运动鞋采用千禧风设计，鞋面与外底皆呈现粉红色彩，彰显浪漫爱意。优质皮革与翻毛皮组合材料，焕新演绎经典 Dunk 鞋款。搭配星星图案、鞋带装饰等闪耀细节，尽显非凡格调；外底匠心设计，令你更加耀眼夺目。即刻上脚，开启闪耀时刻！

      • 显示颜色： 泡沫粉/椰奶色/潘趣红/中灰
      • 款式： FN8927-621

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。