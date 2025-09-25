Nike Dunk Low LX

¥629 ¥799 21% 折让

穿上这款千禧年风格的 Nike Dunk Low LX 女子运动鞋，尽显非凡格调。 该鞋款采用优质皮革，焕新演绎经典 Dunk 设计。 金属色元素覆面造就你心仪的时尚格调，粉色外底醒目抢眼。 即刻上脚，开启耀眼时刻！

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。