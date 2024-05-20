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      Nike Dunk Low LX

      “青龙” 女子运动鞋板鞋

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      Nike Dunk 作为 80 年代经典鞋款，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以优质细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low LX 女子运动鞋采用光泽感鳞片纹理和醒目龙爪图案鞋带扣，点亮隐藏的祥龙。

      • 显示颜色： 帆白/帆白/仙人掌绿/帆白
      • 款式： FZ5065-111

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